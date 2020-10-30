AFAD, İzmir'deki depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

AA

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden alınan bilgilere göre, 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız da yaralanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon'dan 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir."