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AFAD gönüllüleri, enkazda buldukları 200 bin TL'lik altın ve dövizi sahibine teslim etti

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu kentlerden Adıyaman'da, İstanbul'dan gelen AFAD gönüllüleri, bir bina enkazında buldukları 200 bin TL değerindeki altın ve dövizi sahibine teslim etti.

Giriş: 13.02.2023 - 20:14 | Güncelleme: ABONE OL
AFAD gönüllüleri, enkazda buldukları 200 bin TL'lik altın ve dövizi sahibine teslim etti
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, AFAD gönüllüsü Vedat Kaya ve 7 arkadaşı, Atatürk Bulvarı üzeninde yıkılan bir binanın enkazında yaptıkları çalışmalar sırasında buldukları 200 bin TL değerindeki altın ve dövizi sahibine teslim etti. Altın ve dövizi, çalışmaların tamamlanmasının ardından tespit edilen sahibine ulaştıran AFAD gönüllüsü Vedat Kaya, "İstanbul'dan gönüllü olarak Adıyaman'a geldik. Birçok noktada arama ve kurtarma çalışmalarına katıldık. Bir binanın enkazında yaptığımız çalışma sırasında yüklü miktarda altın ve döviz bulduk. Yaptığımız çalışma ile sahibini tespit ettik ve ulaşarak teslimini gerçekleştirdik" dedi.

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