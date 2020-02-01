AA

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezinin, Avrupa'nın en büyük ikinci deprem gözlem ağına sahip olduğu bildirildi.

Paylaşımda AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından ölçülen depremlerin 3 boyutlu görüntüsüne yer verildi. Sivrice'de 24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki deprem ile 31 Ocak'a kadar meydana gelen 1679 depreme ait üç boyutlu görüntünün yer aldığı video 1 dakika 6 saniye sürüyor.