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AFAD: Düzce'de 180 artçı deprem meydana geldi

AFAD, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 5,9'luk depremin ardından bölgede 180 artçı sarsıntının oluştuğunu açıkladı

Giriş: 24.11.2022 - 01:32 | Güncelleme: ABONE OL
AFAD: Düzce'de 180 artçı deprem meydana geldi
AFAD'dan artçı depremler açıklaması
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AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 16'sının tedavisi hastanelerde sürüyor.

Depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 180 artçı sarsıntı meydana geldi. AA'nın haberine göre; bölgede 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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