AFAD il il açıkladı

AFAD, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgede kurduğu çadır ve konteynır sayılarını açıkladı.

Sosyal medya Twitter hesabından bir açıklama yapan AFAD şu ifadelere yer verdi:

Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanları oluşturduk.

Bireysel çadır talepleri ile birlikte 329382 çadır kurulumunu tamamladık.

Depremden etkilenen illerimizde kurulan çadır sayısı;

▪️ Hatay - 84.316

▪️ Kahramanmaraş - 74.112

▪️ Gaziantep - 49.670

▪️ Adıyaman - 48.500

▪️ Malatya - 26.960

▪️ Adana - 17.515

▪️ Şanlıurfa - 8.990

▪️ Osmaniye - 7.282

▪️ Diyarbakır - 7.458

▪️ Kilis - 4.579

KONTEYNER SAYISI

İlk etapta 100.000 konteyner kurulumuna da hızlıca başladık. Şimdiye kadar depremden etkilenen illerimizde kurulan konteyner sayısı;

▪️ Hatay - 1.120

▪️ Kahramanmaraş - 1.047

▪️ Gaziantep - 1.206

▪️ Adıyaman - 656

▪️ Malatya - 605

▪️ Şanlıurfa - 1.800

▪️ Osmaniye - 127