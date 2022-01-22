AFAD'dan hava koşullarıyla ilgili açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 81 ilin 52'sinde faaliyete geçildiği, 29'unda ise teyakkuz halinde beklenildiği belirtildi.
Merkezin meteorolojik tahminler doğrultusunda risk ve zarar azaltacak biçimde harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, 13 çalışma grubunun yanı sıra TAMP kapsamındaki ilgili çalışma gruplarında 62 bin 262 personel, 20 bin 451 araç, makine ve teçhizatla görev yapıldığı ifade edildi.
Türk Kızılay bünyesinde bulunan 9 bölge, 3 yerel afet müdahale merkezinin teyakkuza geçirildiği ve nöbetçi ekipler hazırlanarak görevlendirmeler gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mardin'de olumsuz hava koşullarından etkilenen 950 vatandaş güvenli bölgeye alınarak kumanya dağıtımı yapılmıştır. Kırşehir'de ise Kırşehir-Ankara kara yolunda şiddetli rüzgar sonucu bir yüksek gerilim direği kara yoluna devrilmiş olup herhangi bir yaralanma ve can kaybına neden olmamıştır. Kısa süren çalışma sonrası yol trafiğe açılmıştır. Batman'da AFAD ve Kızılay tarafından yurtlara alınan 210 vatandaşımızın akşam yemekleri ve sabah kahvaltıları karşılanmıştır. Yollarda mahsur kalan 400 kişi güvenli alanlara alınmıştır. Kilis'te ise olumsuz hava koşullarından etkilenen 150 kişi güvenli alanlara alınmıştır. Mersin'de de olumsuz hava koşullarından etkilenen 12 vatandaşımız güvenli bölgeye alınarak kumanya dağıtımı yapılmıştır. Bingöl'de ise olumsuz hava koşullarından etkilenen 480 vatandaşımız güvenli bölgeye alınmış, 260 kumanya dağıtımı yapılmış, 75 vatandaşımızın geçici konaklaması sağlanmış ve 12 araca da 500 litre yakıt desteği verilmiştir."
Açıklamada meteorolojik ikazların takip edilmesi ve zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması uyarısında bulunuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!