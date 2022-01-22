AFAD'dan hava koşullarıyla ilgili açıklama

AA

AFAD'dan yapılan açıklamada, yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 81 ilin 52'sinde faaliyete geçildiği, 29'unda ise teyakkuz halinde beklenildiği belirtildi.

Merkezin meteorolojik tahminler doğrultusunda risk ve zarar azaltacak biçimde harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, 13 çalışma grubunun yanı sıra TAMP kapsamındaki ilgili çalışma gruplarında 62 bin 262 personel, 20 bin 451 araç, makine ve teçhizatla görev yapıldığı ifade edildi.

Türk Kızılay bünyesinde bulunan 9 bölge, 3 yerel afet müdahale merkezinin teyakkuza geçirildiği ve nöbetçi ekipler hazırlanarak görevlendirmeler gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mardin'de olumsuz hava koşullarından etkilenen 950 vatandaş güvenli bölgeye alınarak kumanya dağıtımı yapılmıştır. Kırşehir'de ise Kırşehir-Ankara kara yolunda şiddetli rüzgar sonucu bir yüksek gerilim direği kara yoluna devrilmiş olup herhangi bir yaralanma ve can kaybına neden olmamıştır. Kısa süren çalışma sonrası yol trafiğe açılmıştır. Batman'da AFAD ve Kızılay tarafından yurtlara alınan 210 vatandaşımızın akşam yemekleri ve sabah kahvaltıları karşılanmıştır. Yollarda mahsur kalan 400 kişi güvenli alanlara alınmıştır. Kilis'te ise olumsuz hava koşullarından etkilenen 150 kişi güvenli alanlara alınmıştır. Mersin'de de olumsuz hava koşullarından etkilenen 12 vatandaşımız güvenli bölgeye alınarak kumanya dağıtımı yapılmıştır. Bingöl'de ise olumsuz hava koşullarından etkilenen 480 vatandaşımız güvenli bölgeye alınmış, 260 kumanya dağıtımı yapılmış, 75 vatandaşımızın geçici konaklaması sağlanmış ve 12 araca da 500 litre yakıt desteği verilmiştir."

Açıklamada meteorolojik ikazların takip edilmesi ve zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması uyarısında bulunuldu.