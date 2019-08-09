09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bölgedeki vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalışan AFAD, bölgeye ulaştırılan çadır sayısı, ihtiyaç ve tedbirler doğrultusunda 505'i AFAD Bölgesel Lojistik Merkezlerinden olmak üzere 525’e çıkarıldı. Depremden sonra hastanelere başvuran 92 kişiden 85’i taburcu edilirken 7’sinin tedavisine devam ediliyor.
KIZILAY YEMEK DAĞITIMI YAPTI
Geceyi AFAD Aile Çadırlarında geçiren vatandaşlara sıcak yemek ikram ediliyor. AFAD eşgüdümünde alanda çalışan kuruluşlardan Türk Kızılay, 2.000 kişilik kahvaltı ve 1.000 kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptı.
Dün yaşanan 6.0 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede, büyüklükleri 0.8 ile 3.7 arasında değişen toplam 157 artçı meydana geldi.
475 PERSONEL YARALARI SARIYOR
AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’nun koordine ettiği iyileştirme safhası çalışmaları, 14 kurum ve kuruluşun katkısıyla sürdürülüyor. 475 personelin görev aldığı çalışmalarda 44 araç, 27 ambulans, 2 sıcak yemek aracı, 4 jeneratör ve 1 helikopter kullanılıyor. İhtiyaca göre barınma, beslenme ve yaşam malzemelerinin sevk edildiği bölgede 50 kişilik 25 ekiple hasar tespit analizleri yapılıyor.
Bölgede, depremi yaşayan vatandaşlara destek olmak için 10 kişilik psikosoyal destek ekibi çalışırken Denizli, Afyonkarahisar, İzmir ve Isparta’dan 55 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı da alanda görev alıyor.
Sahada koordinasyonun bir merkezden sağlanması için iki AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi bölgede konuşlandı.
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