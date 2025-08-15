AFAD'dan Balıkesir depremi sonrası çalışmalara ilişkin açıklama

Başkanlığın Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından çalışmaların, AFAD koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında sistematik şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte depremden etkilenen Şahinkaya, Yaylacık, Çaygören, Süller, Armutlu, Küçükbükü, Çakıllı ve Kızılgür mahallelerinde ikamet eden vatandaşları ziyaret ettiği ifade edildi.

Bölgede 285 ekip, 570 personel ile hasar tespit çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği aktarılan açıklamada, geçici barınma kapsamında konteyner kurulumu başta olmak üzere, iyileştirme çalışmaları hakkında da vatandaşların bilgilendirildiği kaydedildi.

Depremin yaralarının en kısa sürede sarılacağına işaret edilen açıklamada, bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi için tüm kurum ve kuruluşların vatandaşların hizmetinde olduğu hatırlatıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlarımız için bölgeye hızlıca 200 yaşam konteyneri ulaştırılmıştı ve depremin ilk 36 saati içerisinde yer çalışmaları tamamlanarak konteyner kurulumuna başlandı. Depremin üçüncü gününde 104 konteyner kurularak vatandaşlarımıza teslim edildi. Konteyner yerine nakdi barınma desteğini tercih eden 200 ailemizin taleplerini karşılamak için ise gerekli işlemler tamamlanmış olup ödemeleri yapılmaktadır. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıkça konteyner kurulumu veya nakdi destek çalışmaları devam etmektedir. Devletimizin tüm imkanları, kurum ve kuruluşları ile birlikte milletimizin hizmetindedir." *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.