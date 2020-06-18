AFAD: Bingöl'deki depremden etkilenen 33 vatandaş taburcu edildi

AA

AFAD'dan yapılan açıklamada, 14 Haziran'daki depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 4 deprem daha meydana geldiği ve toplam 265 artçı sarsıntının kayıtlara geçtiği hatırlatıldı.

Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı ve tedavisi tamamlanan 33 vatandaşın taburcu edildiği belirtildi.

Bölge genelinde herhangi bir haberleşme kesintisi yaşanmadığı, bölgede haberleşmenin desteklenmesi amacıyla 8 mobil baz istasyonunun gönderildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince 15 Haziran'da başlatılmış olup 90 personel görevlendirilmiştir. Beslenme çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Türk Kızılay ekipleri tarafından, 21 bin 250 kişilik sıcak yemek, 6 bin 750 kumanya, 1253 gıda kolisi, 5 bin kişilik sahra mutfak kiti dağıtılmıştır. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında 34 personel bölgede görev yapmakta olup 114 hane ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Barınma çalışmaları kapsamında, Bingöl'de 2 bin 416 ve Erzurum'da 2 bin 350 çadır kurulumu tamamlanmıştır. Bingöl Karlıova ilçesi Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakolu'na 10 konteyner ile 1 tuvalet ve 1 duş konteyneri sevk edilmiştir. Alana toplamda 6 bin 168 çadır, 3 bin 300 yatak, 9 bin 215 battaniye, 9 bin 120 yastık çarşaf seti ile 2 bin 232 mutfak seti, 800 soba ve 500 ısıtıcı gönderilmiştir."