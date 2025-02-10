AFAD Başkanlığı'na atanan Ali Hamza Pehlivan göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, AFAD Başkanlığı'na atanan Ali Hamza Pehlivan görevine başladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesine gelerek göreve başladı. MGK Genel Sekreterliğine atanan Vali Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev değişiminin kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" İfadelerine yer verildi.

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