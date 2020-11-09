AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "(İzmir'de) 6 bin civarında vatandaşımız çadırlarda kalıyor"

Güllüoğlu, 30 Ekim Cuma günü Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yürütülen arama kurtarma çalışmaları ve sonrasındaki duruma ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
İzmirlilere geçmiş olsun dileğini yineleyen Güllüoğlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar temennisinde bulundu.
Deprem sonrası Türkiye'nin dört yanından AFAD, JAK, UMKE, sivil toplum kuruluşları, polis arama kurtarma ekipleri ve itfaiyelerin harekete geçtiğini aktaran Güllüoğlu, "İyi bir birliktelik sergilediğimizi düşünüyoruz. Buradan ayrılırken de hepsiyle buluşarak, helalleşerek, kucaklaşarak ve hepsine teşekkür ederek uğurladık. Umarım ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olduğunda birbirine kenetlenmiş bir arama kurtarma ekibi var." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde birçok bakanlıkla ortak hareket edildiğini vurgulayan Güllüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kente ziyaret gerçekleştirdiğini, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın ise sürekli alanda bulunduğunu hatırlattı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de koordinasyona dahil olduğunu belirten Güllüoğlu, tam bir ortak çalışma ve iş birliği ile çalışmaların yürütüldüğüne dikkati çekti.
Güllüoğlu, şu anda 15 çadır alanında vatandaşların kaldığının altını çizerek "Biz çadır alanlarında yaptırdığımız anketlerde yaklaşık yarıdan çoğunun korktuğu için çadır alanlarda kaldığı bilgisini aldık." ifadesini kullandı.
Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildiren Güllüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önümüzdeki hafta içerisinde inşallah tamamının bitmesi bekleniyor. Yaklaşık binden fazla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekibi çalışanı hasar tespitte çalışıyor. Türkiye'nin dört bir noktasından geldiler buraya. Bir taraftan yine Bayraklı ilçesinde bir konteyner kent alanının zemin hazırlıkları devam ediyor. Olası ihtiyaç için onun hazırlığı sürüyor. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın barınma sorunları çözülmeye çalışılıyor.
Yaklaşık 6 bin civarında vatandaşımız çadırlarda kalıyor. Ama bunların yarısı açıkçası evinde bir hasar olduğu için değil korktuğu için çadırda kalanlar. Önümüzdeki günlerde hasar tespit ekipleri çalışmalarını tamamladıkça binalarının az hasarlı ya da hasarsız olduğunu öğrendikçe vatandaşlarımızın tekrar evlerine döneceğini düşünüyoruz."
Farklı bakanlıklardan 37 milyon lira civarında bir acil yardım ödeneğinin İzmir'e aktarıldığını, vatandaşlara hasar derecelerine göre yardımların yapıldığını belirten Güllüoğlu, İzmir'e konteyner kent çalışmalarının da devam ettiğini anımsattı.
Mehmet Güllüoğlu, şunları kaydetti:
"Bin konteyner kentlik plan yaptık ama görünen, o kadar ihtiyaç olmayacak gibi. İnsanların çoğu 'Bize kira yardımını verin biz İzmir'de başka bir eve çıkalım' diyorlar. Konteynere çok çıkalım istemiyorlar. Elazığ'ın neredeyse tamamı etkilenmişti. O yüzden çıkabilecekleri kiralık ev sayısı da azdı. Burası öyle değil. Şehrin yüzde 95'inde hayat gayet normal devam ediyor. Hatta hiç deprem olmamış gibi devam ediyor. Burada kiralık ev sorunu yok. Burada daha çok kira yardımı talebi olacak gibi."
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