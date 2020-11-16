AFAD: "Afet ve acil durumlarda kamuoyunun bilgilendirilmesine dair yazı İzmir'e özel yazılmadı"

AA

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada "Afet ve Acil Durumlarda Kamuoyunun Bilgilendirilmesi" ile ilgili yazının İzmir depremiyle ilişkilendirilerek paylaşıldığı belirtilerek, bahse konu yazının, 23 Ekim 2020'de İzmir'deki depremden 7 gün önce yazıldığı vurgulandı.

Yazının, iddia edildiği gibi İzmir'e özel olarak yazılmadığı ifade edilerek, "Afetlerde oluştuğu görülen bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yazılmıştır. Afetlerin ilk anlarında teyitli olmayan bilgilerin toplumda panik, dezenformasyon ve spekülasyonlara neden olmaması için Türkiye'deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazılmıştır." bilgisi paylaşıldı.