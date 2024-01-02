AFAD: 73 milyar lirayı afetzedelere ulaştırdık

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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tüm gücümüz ve imkanlarımızla milletimizin yanındayız. 2 Ocak 2024 tarihi itibarıyla bağış hesabımızda toplanan; 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 TL´den, 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 TL´yi barınma ve nakdi yardım desteği olarak asrın felaketinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Depremin izlerini tamamen silinceye dek durmadan, yorulmadan" denildi.

🇹🇷 Tüm gücümüz ve imkanlarımızla Milletimizin yanındayız!



2 Ocak 2024 tarihi itibarıyla bağış hesabımızda toplanan;



▪️ 125.727.290.482 ₺’den

▪️ 73.437.442.312 ₺’yi



barınma ve nakdi yardım desteği olarak asrın felaketinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık.… pic.twitter.com/sNLTMnqpvB — AFAD (@AFADBaskanlik) January 2, 2024

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.