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        Haberler Bilgi Yaşam AFAD 1000 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? AFAD 1000 personel alımı başvuru ekranı

        AFAD 1000 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? AFAD 1000 personel alımı başvuru ekranı

        AFAD personel alımı başvuru ekranı açıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacağını belirtti. Başvuru yapmak isteyenler şartları araştırıyor. Peki AFAD 1000 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 12:39 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:39
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        • 1

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1.000 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacağını duyurmuştu. 9 Aralık’ta başvurular başladı. Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

        • 2

          AFAD 1000 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alımı başvuruları, 9 Aralık 2024 saat 10:00 - 17 Aralık 2024 saat 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

        • 3

          AFAD 1000 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

          Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

        • 4

          AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

          Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

          Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

          Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

          Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (17.12.1995 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)

          Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

          Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.

          Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

          Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.

          Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

          Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir.

          Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)

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