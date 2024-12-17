AFAD 1000 personel alımı için son gün! AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1000 personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre, sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı için başvurular 17 Aralık Salı bugün sona eriyor. Henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Peki, 2024 AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte AFAD 1000 personel alımı başvuru ekranı ve şartları hakkında detaylar...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 1000 personel alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan ilana göre sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı uygulama ve sözlü sınav ile yapılacak. Başvuru sürecinin son gününe girilmesi nedeniyle adaylar, AFAD 1000 personel alımı başvuru şartları hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki 2024 AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte AFAD 1000 personel alımı başvuru ekranı…
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AFAD 1000 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1000 personel alımı gerçekleştirecek.
Yayımlanan ilana göre, AFAD personel alımı başvuruları 9 Aralık’ta başladı ve 17 Aralık Salı bugün saat 17:00’de sona erecek.
Toplam 1000 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapılacak.
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AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.
Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.
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AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
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Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (17.12.1995 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)
Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.
Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.
Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)
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ÖZEL ŞARTLAR
Önlisans düzeyinde öğretim veren kurumların Tablo 2’de yer alan programlarından mezun olmak.
ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ
Başkanlıkça, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her ilde belirtilen pozisyon sayısı için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. Sıralamaya göre en son adayın aldığı puanla eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.
Başvuru sonuçları Başkanlık internet adresinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
Başvuruları olumlu sonuçlanarak uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların “her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye ve fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel herhangi bir engelinin olmadığını gösterir” sağlık kurulu raporunu tam teşekküllü devlet hastanelerinden alarak uygulama sınav tarihinde Uygulama Sınav Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu raporu teslim etmeyen adaylar uygulama sınavına kabul edilmeyecektir.
Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.
Giriş sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
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UYGULAMA SINAVI YERİ VE TARİHİ
Uygulama sınavı 10 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3’te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.
Adaylar, uygulama sınavına katılacakları gün, saat ve sınav adresine ilişkin bilgileri Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.
SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınavı 7 - 25 Nisan 2025 tarihleri arasında Tablo 3’te o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.
Adaylar, sözlü sınavına katılacakları gün, saat ve adrese ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.
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SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınavı 7 - 25 Nisan 2025 tarihleri arasında Tablo 3’te o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.
Adaylar, sözlü sınavına katılacakları gün, saat ve adrese ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.
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