'Afacanlar Kampta'nın galası yapıldı
Afacanların yeni macerasını konu alan TRT ortak yapımı 'Afacanlar Kampta' filminin galası gerçekleştirildi
- 1
Enes Ateş'in yönetmenliğini üstlendiği 'Afacanlar Kampta' adlı filmin galasına TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ile filmin oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.
- 2
"2024'ÜN SİNEMA DOLU BİR YIL OLARAK GEÇMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"
Gösterim öncesinde açıklamalarda bulunan TRT Sinema Müdürü Güven, TRT ortak yapımı olarak 'Afacanlar Kampta' ile bu sene ikinci filmlerinin vizyona gireceğini belirterek, şunları kaydetti: Ortak yapımlarımızdan vizyonda 'Nefes: Yer Eksi İki', 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben', 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' gösterime devam ediyor. Bu sefer de bir gençlik filmiyle sinemaseverlerin karşılarında olacağız. Herkesin çok beğendiği bir filmin devam filmiyle sinemaseverlerle buluşuyoruz. Gençlerimize eğlenceli anlar yaşatabilecek, sömestir tatilini değerlendirebilecekleri iyi bir film tavsiye etmiş oluyoruz. 2024'ün de sinema dolu bir yıl olarak geçmesini temenni ediyoruz.
- 3
"UMARIM BEĞENİRLER"
Oyuncu Berat Efe Parlar, filmin çekimlerinde çok eğlendiklerini ifade ederek; "Çok keyifliydi. İlk filmimizin üzerine koyarak ilerlediğimizi düşünüyorum. Seyircimizi bu sefer daha yoğun aksiyon sahneleri ve daha büyük maceralar bekliyor. Umarım beğenirler" dedi.
-
- 4
"EĞLENCELİ BİR FİLMİN İÇİNDE OLMAK KEYİFLİ OLUYOR"
Bülent Polat da çocuk filminin bir parçası olmanın kendisi için keyifli bir süreç olduğuna işaret ederek; "Yıllarca çocuk tiyatrosu yaptım. Çocuk filminde bir sürü çocukla beraber filmin bir parçası oluyorsunuz. Onların o yüksek enerjilerine adapte olmak keyifliydi. Daha önceki projelerimden sonra böyle eğlenceli bir filmin içinde olmak keyifli oluyor" şeklinde konuştu.
- 5
Senaryosunu Enes Ateş, Oğuz Ayaz ve Hande Canpolat'ın kaleme aldığı filmde Parlar'ın yanı sıra Bülent Polat, Talha Tosun, Ebrar Alya Demirbilek, Rastin Paknahad ve İrem Tokat rol aldı.
- 6
Yaz kampındaki Emirhan ve afacanların başından geçen keyifli macerayı ekranlara taşıyan film, 19 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Fotoğraflar: AA
-