Af yasası son durum ne oldu? Soruları sıkça takip ediliyor. 1. Yargı Reformu Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından şimdi gözler 2. Yargı Reformu Paketi'nde. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama geldi.

AF YASASI NE OLDU? SON DURUM

Af yasası ile ilgili son durum birçok tutuklu ve tutuklu yakını tarafından yakından takip ediliyor. Yargı reformu için adım atan hükümet, ilk yargı paketini Meclis'ten geçirdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketinde. İlk yargı paketinden henüz af yasası ile ilgili bir detay bulunmuyor. Ancak konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça, ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

TUTUKLULUK SÜRESİNE DÜZENLEME

24 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan birinci yargı paketinde tutukluluk süre ile ilgili madde dikkat çekiyor. Maddeye göre, soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise 1 yılı geçemeyecek.

Ancak Türk Ceza Kanunu'nun 2. kitap 4. kısmında yer alan "Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk; Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar" bakımından bu süre en çok 1 yıl 6 ay olacak, gerekçesi gösterilerek 6 ay daha uzatılabilecek.

Bu maddede öngörülen tutukluluk süreleri, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından yarı oranında, 18 yaşını doldurmamış çocuklarda ise 4'te 3 oranında uygulanacak.

Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç, cumhuriyet savcısı, üst sınırı 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verebilecek. Suçtan zarar gören veya şüpheli, bu karara itiraz edebilecek.

Bu madde hükümleri suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar, kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hakkında uygulanmayacak.

BAKAN SOYLU'DAN "AF VE CEZA İNDİRİMİ" AÇIKLAMASI

Af yasası ile ilgili geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamalarda bulundu. Soylu, "Adalet Bakanlığının daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır.” dedi.