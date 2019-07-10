Af yasası çıkacak mı? Ceza indirimi ya da ceza affından kimler yararlanacak? soruları binlerce mahkum ve yakınları tarafından soruluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af yasasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

AF YASASI ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sorulan "Af yasası çıkacak mı?" sorusuna “Adalet Bakanlığı'mız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman zaten bunu kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde cevap verdi.

BAKAN SOYLU'DAN "CEZA İNDİRİMİ" AÇIKLAMASI

Af yasası ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamalarda bulundu. Soylu, "Adalet Bakanlığının daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır.” dedi.