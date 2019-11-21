Af yasası çıktı mı, çıkacak mı? Binlerce vatandaş bu soruların yanıtını merak ediyor. En son Adana'da af yasası için eylem yapıldı. Daha öncede AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz af yasası ile ilgili açıklamada bulunmuştu. İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...

ADANA'DA AF YASASI EYLEMİ

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı´nda bir araya gelen mahkum yakınları, cezaevinde olan yakınları için af yasasının çıkarılmasını istedi. Basına açıklama yapan Mahkum Yakınları Derneği Kadın Kolları Başkanı Figen Akkaş, mahkumların hatalarının affedilmesini istediklerini kaydederek, "Milliyetçi Hareket Partisi´nin yasa teklifinde de belirttiği gibi terör ve cinsel istismar ve özellikle de pedofili suçlarını kapsam dışı bırakarak artık bir gereklilik haline gelen ceza indirimi yasası ile kader mahkumlarının ve yakınlarının yüzünü güldürmek, delet büyüklerinin elinde. Lütfen artık devlet, büyüklüğünü göstersin" dedi.

Af Yasası Üzerine Çalışmalar Devam Ediyor

AK Parti Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cezaevlerinde bulunan hükümlülerin ve yakınlarının merakla beklediği af yasası ile ilgili de bilgiler veren Yavuz, kanun teklifi üzerinde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, parti olarak bu yasada ceza indiriminden ziyade bir sistem değişikliğine gidilmesinin daha uygun olacağı görüşünün olduğunu belirtti. Yavuz, “Af yasası ile ilgili şuan çalışmalar devam ediyor. Biz bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinin olmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Örneğin, 18 ay hapis cezası alan kişinin birtakım indirimlerle 1 yıllık denetimli serbestlik öngörüldüğünde bu kişi hiç cezaevine girmeden bu cezadan kurtulabiliyor. Bu toplumsal vicdanı gerçekten zedeleyen bir durum. Suç işleyen, hapis cezasına mahkum olan herkesin belli oranda cezaevinde kalması yönünde bir düzenleme düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.