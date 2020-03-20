Af yasası ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Binlerce tutuklu ve yakınının merakla beklediği af yasası için Ak Parti bir açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, toplumda af yasası olarak bilinen infaz düzenlemesinde artık son haftaya gelindiğini duyurdu. Af yasasında yaşanan son gelişme haberimizde...

AF YASASI SON DURUM: NELERİ İÇERİYOR?

Habertürk'ten Fevzi Çekır'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın "Yargı Reformu Strateji Belgesi" kapsamında hazırlanan 2. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı sunuldu. Yürürlülük maddesiyle 63 maddeden oluşan paket ile hukuk yargılamasının sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması amaçlanıyor. Paket ile 4,2 milyondan fazla dosyanın daha hızlı bir şekilde ve daha az masrafla sonuçlanması hedefleniyor.

Pakette ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, feragat ve kabul, bazı tebligat zorunlulukları, bozmadan sonra ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yoluna müracaat, tamamlama kararları, tahkim, delil tespiti, ticari defterlerin ibrazı, heyetli mahkemelerin çalışma usulü, arabuluculuğa teşvik edilmesi, mahkemelerin uzmanlaşması, ses ve görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi pek çok usul kurumuyla ilgili sadeleştirici ve yargılamayı kolaylaştırıcı düzenlemeler yer alıyor.

İSTİNAF DÜZENLEMESİ: Bölge Adliye Mahkemelerinin (İstinaf) daha hızlı yargılama yapabilmelerine ilişkin hükümler getiriliyor. İstinaf kanun yolunun etkinliği ve sürati artacak.

E-DURUŞMA GELİYOR: Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor. Taraflar, tanıklar, bilirkişiler ve uzmanlar, duruşmalara bulundukları yerden ses ve görüntü nakli yoluyla katılabilecek ve bu yöntemle usuli işlemleri de yapabilecekler. Düzenleme, yargılama sürecinde görüntülü iletişim teknolojisindeki yeni uygulamaların kullanılmasına hukuki alt yapı teşkil edecek.

TİCARET MAHKEMELERİ YAYINGILAŞIYOR:Ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinin il merkezlerinde kurulması ve o ile bağlı ilçelerdeki davaların da bu mahkemelerde görülmesi imkânı getirilecek. Bu düzenlemeyle teknik nitelikli bu davaların uzman mahkemelerde görülmesi ve ihtisaslaşmanın sağlanması amaçlanıyor.

TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK: Tüketici uyuşmazlıklarına zorunlu arabuluculuk geliyor. Tüketici uyuşmazlıklarının önemli bir kısmında dava şartı olan arabuluculuk usulü getiriliyor. Bu sayede, hakem heyetlerinin görev alanı dışında kalan ve doğrudan tüketici mahkemelerine açılan yıllık yaklaşık 50 bin dosyanın zorunlu arabuluculuk kapsamına alınması öngörülüyor.

ÖZEL TAKİP USULÜ:Sigorta şirketlerinden veya güvence hesabından talep edilecek tazminat alacakları için özel bir takip usulü gelecek. Buna göre, tazminat alacakları bizzat hak sahibi tarafından ya da birinci derece yakınlar, kanuni temsilciler veya sadece avukatlar vasıtasıyla takip edilecektir. Bu alacak hakları, belirtilen kişiler dışındakilere de devredilemeyecek. Böylece, vatandaşların alacaklarına tam olarak kavuşması sağlanacak, bu alandaki suiistimaller önlenecek.

4,2 MİLYON DOSYAYI ETKİLEYECEK:Söz konusu düzenlemeler; hukuk uyuşmazlıklarındaki bütün yargısal süreçler dikkate alındığında ilk derece yargılamasında 3,7 milyon ve kanun yolu incelemesinde 550 bin olmak üzere toplam 4,2 milyondan fazla dosyanın daha hızlı bir şekilde ve daha az masrafla sonuçlanması sağlanacak.

AK PARTİLİ MUŞ'TAN İNFAZ AÇIKLAMASI

AK Parti milletvekilleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören 2. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AA muhabirine, kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinin 63 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 2011'de çıktığını hatırlattı. Muş, "O günden bugüne uygulamada, yaklaşık 9 yıllık süre zarfında uygulayıcılar ve ilgili paydaşlar tarafından gözlemlediğimiz aksaklıkları giderecek bir düzenleme hazırlamış bulunuyoruz." dedi.

Muş, bu düzenlemeyle özellikle hukuk yargılamasında yer alan bazı müesseselerin revize edileceğini belirterek, "Bu çerçevede ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, feragat, sulh ve kabul, bazı tebligat zorunlulukları, bozmadan sonra ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yoluna müracaat, tamamlama kararları, tahkim, delil tespiti, sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ses veya görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi pek çok usul kurumuyla ilgili düzenlemeler, bu paketimizin içinde bulunmaktadır." diye konuştu.

Pakette, bazı tüketici davalarında, dava şartı olarak arabuluculuk müessesesinin getirileceğini bildiren Muş, şöyle devam etti:

"Burada zorunlu arabuluculuk müessesesini ihdas etmiş olacağız. Zorunlu arabuluculuk müessesesi 2018'de, iş uyuşmazlıklarında ilk uygulamaya girdi. 2019'da ise ticari uyuşmazlıklarda bunu kapsama aldık. Zorunlu arabuluculuk kapsamında çözülen iş uyuşmazlığı 460 bin 90 yani yaklaşık yüzde 65'i arabuluculuk vasıtasıyla mahkemeye gitmeden çözülmüş oluyor. Ticari davalarda ise 73 bin 46 dava. O da yaklaşık olarak yüzde 57'ye tekabül etmektedir. Bu tüketici davalarında belli bir miktarın üstünü, mahkemeden önce zorunlu arabuluculuk müessesesinde çözmeyle alakalı bir teklifi, Meclis Başkanlığına bu vesileyle vermiş olacağız."

Tüketici mahkemelerinde yıllık yaklaşık 50 bin dava görüldüğünü vurgulayan Muş, "Bunun önemli bir kısmının bu vesileyle hem daha hızlı hem de mahkemelerdeki bu yükün arabuluculuk müessesesiyle çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.

"İYİ BİR PAKETTİR"

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nu kapsamında davaların işleyişi, mahkemelerdeki işleyişleri gözden geçirdiklerini dile getiren Muş, şunları söyledi:

"Burada aksayan noktalar vardı. 2011'den bugüne kadar uygulamada gördük. Bu aksaklıkları tespit ettik. Bu aksaklıkları gidermeye yönelik hazırladığımız iyi bir pakettir. Hem mahkemeler hem avukatlar hem de ilgili taraflar noktasında işleyişi kolaylaştıracak, hızlandıracak önemli değişiklikler içermektedir. Tamamen vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran ve mahkemeler, hukukun işleyişi ve usuller konusunda ortaya çıkan aksaklıkları gidererek süreçlerin daha hızlı işlemesini sağlayacak bir düzenleme."

"İNFAZ DÜZENLEMESİ 3. YARGI PAKETİ'NDE OLACAK"

Yargı Strateji Belgesi kapsamında daha önce 1. Yargı Paketi'nin sunulduğunu hatırlatan Muş, "Şu anki 2. Yargı Paketi oluyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki değişiklik 2. Yargı Paketimiz." ifadesini kullandı.

İnfaz düzenlemesinin 3. Yargı Paketi'nde olacağını bildiren Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız." diye konuştu.

CHP'DEN DESTEK MESAJI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, "İnfaz düzenlemesine olumlu katkı vereceğiz" dedi