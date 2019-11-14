Genel af yasası ceza indirimi ne zaman çıkacak? Soruları sıkça merak ediliyor. Yargı Reformu Paketi'nin ilki Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci ve üçüncü yargı paketinin Meclis'ten geçmesinde. İşte af yasası son gelişmeler 2019...

AF YASASI NE OLDU SON DAKİKA 2019?

Adalet Bakanlığı kaynakları Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde İnfaz Kanunu ile ilgili bir değişiklik yer almadığına dikkat çekiyor.

AKP ile MHP’nin görüşmeye başladığı infaz kanunu değişikliği ve şartlı ceza indirimi teklifi de “2. Yargı paketi” olarak değil, tek başına ayrı bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Ceza infaz süresinin bazı suçlarda üçte ikiden yarı yarıya düşürülmesi, kalan cezanın 1/5’inin denetimli serbestlik kapsamına alınması gibi değişiklik önerileri yer alan çalışmanın MHP’nin bazı suçlarda 5 yıl şartlı ceza indirimi öngören teklifinin ne kadarını içereceği ise bilinmiyor. Görüşmelerde MHP teklifinin arkasında durduğunu açıklamış, son söz AK Parti’ye bırakılmıştı. Ancak bu konuda diğer partilerle de mutabakat aranması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre cinsel istismar suçlarına af yönünde bir düzenleme de infaz kanunu değişikliği içinde yer alabilir.

GENEL AF YASASI MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.

MHP’DEN CEZA İNDİRİMİ TALEBİ

MHP’nin 5 yıl şartlı ceza indirimi kabul edilirse 129 bin kişi tahliye olacak. AK Parti’nin infaz sürelerini aşağıya çeken teklifi kabul edilirse ilk etapta 30 bin kişi tahliye olacak. Ama tahliyeler sürekli hale gelecek. AK Parti ve MHP milletvekillerinden oluşan ortak komisyon bir çalışma yaptı. 10 Ekim günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir sunum yapıldı.

UYUŞTURUCU VE TERÖR SUÇLARI KRİTİK NOKTA

Erdoğan, uyuşturucu ve terörle ilgili suçlar konusunda çok hassas. “Adam öldürenleri mi çıkaracağız, uyuşturucu satanları mı salıvereceğiz” diye itiraz ettiği söyleniyor. Üzerinde yeniden çalışılan düzenleme, Erdoğan’ın onayından sonra Meclis’e sunulacak. MHP’nin değil, AK Parti’nin teklifi üzerinde duruluyor.

AF YASASI HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

İnfaz sürelerini kısaltan düzenleme; uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, cinsel suçlar ve mükerrer, yani ikinci kez işlenmiş suçları kapsıyor. Aldığı cezanın dörtte üçü infaza girenler yeni düzenleme ile üçte ikisini çekecekler. Cezanın üçte ikisinde ise bu oran bir bölü ikiye iniyor. Bunların beşte biri oranında denetimli serbestlik ya da şartlı tahliye getiriliyor. Ticaret yapanların zarar görmemesi veya serbest meslek sahiplerinin işlerini kaybetmemesi için imkân sunuluyor.