Çelik, AK Parti'nin bir kereliğine af indirimi değil de ceza sistemindeki sistem değişikliği konusunu dengeleyecek bir yaklaşım üretmeye çalıştığını dile getirerek toplumdaki cezasızlık algısının önlenmesi için suç işleyen ve hapis cezasına mahkum olan herkesin belli bir oranda cezaevinde kalmasını sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Kalabalıklaşma durumunu gidermek için yeni infaz usulleri üzerinde çalışıldığını bildiren Çelik, "Arkadaşlarımız tarafından, geceleyin infaz, hafta sonu infaz ya da konutta infaz gibi usuller de değerlendiriliyor. Konutta infazda kadın ve yaşlılar lehine düzenlemeler yapılması için çalışmalar yapılıyor. Tabii kamuoyunun son derece hassas olduğu konu uyuşturucu, cinsel suçlar, terör ve terör örgütlü suçlarla tekrar tekrar suç işleyenlerin durumunun özellikle tartışılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Bunlar üzerinde arkadaşlarımız 'bu dengeyi nasıl sağlarız?' diye bir çalışma yapıyor, son noktasını koymadık." diye konuştu.