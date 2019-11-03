Af yasası ne oldu? Yeni Af yasası çıktı mı? soruları binlerce mahkum ve yakınları tarafından soruluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af yasasının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamalarda bulunmuş ve çalışmaların sürdüğünü söylemişti. Yargı reformu kapsamında TBMM'de geçtikten sonra geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan birinci yargı paketinin ardından af yasası ile ilgili beklenti de arttı. İşte Af yasası son dakika bugün 2019...

AF YASASINDA SON DURUM NE?

Af yasası ile ilgili son durum birçok tutuklu ve tutuklu yakını tarafından yakından takip ediliyor. Yargı reformu için adım atan hükümet, ilk yargı paketini Meclis'ten geçirdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketinde. İlk yargı paketinden henüz af yasası ile ilgili bir detay bulunmuyor. Ancak konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça, ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

BAKAN SOYLU'DAN "AF VE CEZA İNDİRİMİ" AÇIKLAMASI

Af yasası ile ilgili geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamalarda bulundu. Soylu, "Adalet Bakanlığının daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır.” dedi.

CEZA İNDİRİMİ NELERİ İÇERİYOR?

Şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi olarak adlandırılan teklif hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek.

Düzenleme her ne kadar terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddeti kapsamasa da infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılması şartı yüzde 50'e çekilecek.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirileceği belirtiliyor.

AF YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.

Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50’ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Çalışmada çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.