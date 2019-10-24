Af yasası Meclis'ten geçti mi? Sorusu milyonlarca mahkum ve ailesi tarafından cevabı en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bugün 1'nci Yargı Paketi'nin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Peki, af yasasının içerisinde bulunduğu tahmin edilen 2'nci yargı paketi ne zaman çıkacak?

1'NCİ YARGI REFORMU PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Bakan Gül, programın ardından basın mensuplarının Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin sorusuna, "Birinci yargı paketi Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi" diye yanıt verdi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki düzenlemelerin bir pakette bitebilecek bir kanun düzenlemesi olmadığını ifade eden Bakan Gül, şöyle konuştu: "Kanun gerektiren uygulamalar var, mevzuatta farklı ikinci düzenleme gerektiren konular var. Ama şu söylenebilir; 5 yıllık süreç için açıklanan reformun önemli bir etabı 1'inci Yargı Paketi'nde kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir. Genel hatlarıyla, düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, ifade özgürlüğünü daha da teminat altına alan düzenlemeler var. Elbette en iyi reform en iyi uygulamadır. Düzenlemelerin yanında, uygulamalarında sağlıklı bir şekilde hayata geçmesi lazım. Özellikle 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yargı sisteminde yeni bir düzenleme var, seri ve basit yargılama. Vatandaşlarımızın yargıya güvenini artırıcı, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldırıcı çalışmalar devam edecek."

AF YASASI CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, af yasasının içerisinde yer alması beklenen 2'nci yargı paketinin ne zaman çıkacağıyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı.

Pakette düşünce ve ifade özgürlüğünü güçlendiren, ifade özgürlüğünü daha da teminat altına alan düzenlemeler bulunduğunu belirten Gül, değişiklikle kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddet konularında mağdur haklarının daha da genişletildiğini söyledi.

En iyi reformun en iyi uygulamayla sağlanacağını vurgulayan Gül, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek seri ve basit yargılamaya ilişkin düzenlemeyle, mahkemelerde daha hızlı ve makul kararların alınmasına dair usul getirileceğine değindi.

"Vatandaşlarımızın yargıya güvenini artırıcı, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldıracak çalışmalar devam edecek." diyen Gül, 2 ve 3'üncü paketlerde de reform belgesindeki hususların bulunacağını dile getirdi.

Birinci paketin ceza yargılamasayla ilgili olduğunu, ikinci pakette de hukuk muhakemesiyle ilgili düzenlemeler bulunacağını aktaran Gül, bu düzenlemelerin de Meclisin takdiriyle hayata geçeceğine inandıklarını bildirdi.

İkinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine Gül, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti.

AF YASASI İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMA

İnfaz düzenlemesine ilişkin soruya da Bakan Gül, "İnfaz düzenlemesi yargı paketinin haricinde bir uygulama. AK Parti olarak özellikle cezasızlık algısını kaldırıcı reformda bazı düzenlemeler var. İnfazla ilgili yaşlıların, kadınların infazın daha çağdaş bir şekilde evde, hafta sonu yapılması gibi birtakım düzenlemeler var. Burada infazla ilgili hususlar tabii Meclisin takdirinde, partilerin görüşündedir. Siyasetin vereceği kararla şekillenecektir. Bizler de takip edeceğiz." yanıtını verdi.