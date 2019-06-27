27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son günlerde Ankara'da ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik teklifinin konuşulması, “Af çıkacak mı?” sorusunun cevabını gündemin ilk sıralarına yerleştirdi. Peki af çıkacak mı? İşte bazı suçlarla ilgili infaz indiriminin gündeme geldiği o açıklamalar...
AF YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gündeme gelen ceza infaz düzenlemesinin de bu pakette yer alması öngörülüyor. Buna göre çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.
Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50’ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Çalışmada çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.
TEMMUZ SONUNA KADAR GÖRÜŞÜLMESİ PLANLANIYOR
AK Parti’de yapılan toplantıda, Genel Kurul çalışmalarının temmuz sonuna kadar uzatılması ele alındı. Daha önce açıklanan yargı reformu paketine ilave olarak 3 paketin daha görüşülmesi planlanıyor.
Buna göre, temmuz sonuna kadar kısmi af anlamına gelen infaz sürelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin yargı paketinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı yeni eğitim sistemi TBMM’de yasalaştırılacak. Pakette okula başlama yaşının 69 aya çıkarılması gibi konular olacak. Özel okulların eğitim dönemleri ve başvuru sürelerini kendilerinin belirlemesi de yer alacak. Pakette etüt merkezleri ve temel liselerle ilgili düzenlemelerin de yer alacağı konuşuluyor. Turizmle ilgili teşvik düzenlemelerinin de yasalaşacağı belirtiliyor.
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