Af Örgütü: Rusya destekli Suriye rejimi ülkenin kuzeydoğusunda "savaş suçu" işledi

İngiltere merkezli örgütün 40 sayfalık raporunda, Suriye rejim güçlerinin 5 Mayıs 2019 ile 25 Şubat 2020 arasında İdlib, Hama ve batı Halep’te sivillere yönelik saldırılarında 18 tıbbi tesis ile okulun hedef alındığı bildirildi.
Rejim ve Rus güçlerinin düzenlediği saldırılarda uluslararası hukukun defalarca ihlal edildiği belirtilen raporda, “Bu ihlaller savaş suçu teşkil ediyor.” ifadesi kullanıldı.
Rapora göre, çoğu bu yıl ocak ve şubatta düzenlenen saldırılar arasında 29 Ocak’ta Ariha’da bir hastane yakınına yapılan ve 11 sivilin öldüğü Rus hava saldırısı da yer aldı.
- 74 kişiyle görüşüldü
Raporda, saldırıdan sağ kurtulan bir doktorun “O kadar çaresiz hissettim ki. Dostum ve meslektaşım ölüyordu, dışarıda çocuklar ve kadınlar çığlık atıyordu. Hepimiz felç olmuştuk.” ifadesine de yer verildi. Doktorun verdiği bilgiye göre sivil savunma güçlerinin vurulan binadan cesetleri çıkarması 2 gün sürdü.
Af Örgütü raporunda Suriye rejiminin İdlib’de 25 Şubat'ta gerçekleşen ve 3 kişinin öldüğü okul saldırısında uluslararası hukukta yasaklanmış misket bombası kullandığı bilgisine de yer verildi.
Raporun hazırlanmasında saldırıların tanıkları, yerinden edilenler, yerel ve uluslararası yardım örgütleri ile Birleşmiş Milletler çalışanlarının da aralarında bulunduğu 74 kişiyle görüşüldüğü bildirildi.
- BMGK'ye çağrı
Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Heba Morayef, yaptığı açıklamada, son saldırıların sivil halkı terörize etmeye dönük yaygın ve sistematik bir şekil aldığını belirterek “Suriye’deki 9 yıllık krizin standartlarına göre bile İdlib’e yönelik son saldırıların neden olduğu göç ve insani acil durum eşi görülmedik niteliktedir.” ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) çağrıda bulunan Morayef, bölgeye dönük sınır ötesi yardımın kesilmemesini istedi.
Morayef, Rusya’nın da gerek Suriye rejimine verdiği askeri destekle gerek doğrudan yasa dışı hava saldırıları yaparak "savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara" ortak olduğuna dikkat çekti.
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