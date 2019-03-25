Af çıkacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde Habertürk TV'nin ortak yayına katılan Devlet Bahçeli, genel af yasası ile ilgili gelen sorulara açıklık getirdi. Öte yandan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da af ile ilgili bir takım açıklamalar geldi. İşte af haberleri ile ilgili son dakika gelişmeleri...

AF ÇIKACAK MI 2019

Devlet Bahçeli "Af çıkacak mı?" sorularına yönelik, "Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. Biz de hiçbir düşünce rafta eskimez. Çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 360 küsur cezaevi var. Bunlara cevap vermek lazım. Cezaevi şartları çok iyi değil " dedi.

Binali Yıldırım ise, “MHP’nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” ifadelerini kullandı.

YARGITAY BAŞKANI'NDAN SON DAKİKA AF AÇIKLAMASI

Yargıtay Başkanı Cirit açıklamasında, "Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur." denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AF AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında, Şu anda 50 binin üzerinde cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkumu var. Şimdi soruyorum milletime bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim aldatılmış, ne demek aldatılmış? Katillere mi kader mahkumu diyeceğiz, hırsızlık bunlar mı kader mahkumu diyeceğiz? Say sayabildiğin kadar. Liste önünüze geldiği zaman zaten tabloyu görebiliyorsunuz. Devlete karşı işlenen suçlarda yapılabilecek olanları yerine getirmeye gayret edebiliriz.” dedi.

Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan 'Gündeme getirilen af tartışması ile uğraşmak yerine, içeriğin vicdanlara uygun bir hale getirilmesi için çalışma başlatılmasını istedim' dedi.