YIL BAŞINDAN ÖNCE MECLİS'E GELEBİLİR!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya olası af düzenlemesiyle ilgili detaylara yer verdiği yazı şu şekilde:

TBMM’de kural hiç değişmez… Sandalye sayısının ne olduğuna bakmaksızın bir Genel Başkan şu üç konudan birine yönelik bir cümle söylemişse, bilin ki eninde sonunda o konu yasa haline dönüşür:

Af, tezkere, zam…

Hatta bırakın Genel Başkanı, söyleyen etkin siyasi kimlik veya milletvekiliyse de eninde sonunda yasalaşır…

Bunu anlamak için çok değil, iki yıl gerçekleşen infaz düzenlemesini anımsayın…

Veya daha eskiye gidip, “Rahşan (Ecevit) Affı” olarak tarihe geçen af düzenlemesini anımsayın…

Bu kez de kural değişmeyecek…

Hatta tarih de vereyim, yılbaşının öncesinde de olabilir…