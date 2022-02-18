2022'DE GENEL AF ÇIKACAK MI?

2022'de genel af düzenlemesiyle ilgili iddialar bazı sosyal medya hesapları tarafından ortaya atıldı. Ancak konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama bulunmuyor. Bilindiği üzere genel af ancak TBMM'ye sunulacak bir teklif ve teklifin kabul edilmesiyle mümkün olabiliyor. Bu aşamada teklifi sunabilecek Meclis'teki siyasi partilerden ve Cumhurbaşkanı'ndan hiçbir açıklama gelmedi. Dolayısıyla henüz bir teklif olmadığı gibi genel afla ilgili bir çalışmanın sinyali de verilmedi.