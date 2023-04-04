Şu anda izinde olan 120 bin mahkumu tekrar cezaevine almak sorun olacak. Açık cezaevinden izne giden mahkumların büyük bir bölümü yeniden işini ve düzenini kurdu. Açık cezaevine yeniden dönüp ceza çekmek, kendi isteği dışında izne gönderilenlerin kurulu düzenini bozacak. İzne gitmeyi de kendisi talep etmediği için ve zorunluluktan gittiği için yeniden cezaevine dönmek istemeyen mahkumların "firar" etmesine neden olacak.