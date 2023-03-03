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Adriana Lima'nın 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçilmesine tepki yağdı - Magazin haberleri

Adriana Lima'nın 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçilmesine tepki yağdı

FIFA, Brezilyalı model Adriana Lima'nın organizasyonun ilk FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak atandığını duyurdu. Ancak modelin sporla bir bağlantısının olmaması üzerine bazı kesimlerden FIFA'ya tepki yağdı

Giriş: 03.03.2023 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Brezilyalı model Adriana Lima, FIFA tarafından 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' ilan edildi. Lima'nın her ne kadar futbol tutkusu olduğu bilinse de sporla bir ilişkisinin olmaması tepki topladı.

  • Organizasyonun ilk FIFA Küresel Taraftar Elçisi olan Adriana Lima, geçtiğimiz hafta Paris'te düzenlenen FIFA The Best ödüllerinde yer almış ve büyük bir futbol hayranı olduğunu dile getirmişti.

  • FIFA'YA "SAĞIR" YAKIŞTIRMASI

    Ancak Avustralya kadın takımının eski kaptanı Moya Dodd, FIFA'nın bu kararına sessiz kalmadı. Dodd, Adriana Lima'nın defilelerden önce kendini aç bıraktığını ve daha önce verdiği bir röportajda kürtajı "suç" olarak nitelendirdiğini hatırlattı. Dodd FIFA'yı "sağır" olarak nitelendirdi.

    Avustralya Kadın Sporları Başkanı Gen Dohrmann ise Dodd'un ifadelerine katıldığını söylerken başka efsanelerin neden göz ardı edildiğini sorguladı.

  • Öte yandan, diğer kesimler Adriana Lima'nın kadın futbolcuları nasıl temsil edebileceğine dair soru işaretleri olduğunu dile getirdi. Yer alan ifadeler arasında Adriana Lima için "Gerçekten teşvik ettiğimiz sporda uluslararası ödüllere sahip biri mi? Bu rol model türü, kampanyanın önünde olması gereken bir tür değildir" ifadeleri kullanıldı.

  • FIFA Başkanı Gianni Infantino, Adriana Lima'nın elçi olarak atandığını duyururken şu ifadeleri kullandı: Adriana ile tanıştığınızda, onun sıcaklığını, nezaketini ve oyunumuz hakkında ne kadar cana yakın ve tutkulu olduğunu hemen hissediyorsunuz. O futbolla yaşıyor ve nefes alıyor ve bu yüzden FIFA ile dünya çapındaki hayranlar arasında mükemmel bir bağlantı olabiliyor.

    Bu rolü üstlenen Adriana Lima, dünyanın her yerinden hayranların dahil olduğu çeşitli küresel girişimler geliştirecek ve tanıtacak.

    Fotoğraflar: AP, AA, Reuters

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