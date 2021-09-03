Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Adriana Lima hamile mi? Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı... - Magazin haberleri

Adriana Lima hamile mi?

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne yeni yapımcı sevgilisi Andre Lemmers ile katılarak, aşkını ilan eden model Adrina Lima hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Törende aldığı kilolarla dikkat çeken Lima'nın hamile olduğu iddia edildi

03.09.2021 - 16:02 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Koronavirüs pandemisi nedeniyle vaktinde yapılamayan 78'inci Venedik Film Festivali'nin bu yıl ki açılış filmi Pedro Almodovar'ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Penelope Cruz, Milena Smit, Julietta Serrano ve Rossy de Palma'nın paylaştığı 'Madres Paralelas' oldu.

    Geçtiğimiz günlerde ünlü yıldızların boy gösterdiği kırmızı halıda en çok ilgi gören isimlerden biri de Brezilyalı model Adriana Lima oldu.

  • KIRMIZI HALIDA YENİ SEVGİLİSİYLE YÜRÜDÜ

    Uzun süredir özel hayatını meraklı gözlerden uzak tutan Lima, etkinliğe yeni yapımcı sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte katıldı. Yeni ilişkileri hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan 40 yaşındaki eski top model, basın mensuplarına poz verirken sevgilisini öpücüklere boğdu.

  • HAMİLE Mİ?

    Kırmızı halıda payetli bir elbise giyen Lima'nın pandemi sürecinde kilo aldığı görüldü. Yeni sevgilisinin yanı sıra Adriana Lima'yla ilgili en çok konuşulan konulardan biri de bu oldu. Ünlü modelin, karın bölgesinde toparlanan fazlalıklar nedeniyle 'hamile' olabileceği yönündeki dedikodular ortaya atıldı.

  • Ünlü yıldızın bazı hayranları da Adriana Lima'nın yüzüne bir takım estetik işlemler yaptırdığını bu yüzden de eskisinden farklı göründüğünü ileri sürdü.

  • Fakat bazı hayranları da Lima'nın artık 40 yaşına geldiğini ve doğal olarak zamanın bazı etkilerini taşıdığını savundu. Bu hayranları Adriana Lima'nın gayet güzel ve sağlıklı bir şekilde yaş aldığını belirtti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.