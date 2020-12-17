39 yaşındaki Adriana Lima, gönderisine şu notu düştü:

Bu fotoğrafı buldum. Genellikle çektiğim her şeyi hatırlarım ama bu istisna. Gözüme takıldı. İçeriği beğendim ve paylaşmaya karar verdim. Bu fotoğrafı kim çektiyse lütfen bana mesaj atsın, kaynak belirteceğim. Hatırlamadığım için özür dilerim.

Ünlü modelin gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.