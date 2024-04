Adrian Schiller hayatını kaybetti

'The Last Kingdom' dizisinde 'Aethelhelm' karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Adrian Schiller yaşamını yitirdi. 60 yaşındaki Schiller'in ölüm haberini menajerlik şirketi duyurdu. Yapılan açıklamada; "Ölümü ani ve beklenmedik oldu. Onu erken kaybettik. Biz, ailesi ve yakın arkadaşları bu kayıptan dolayı büyük bir yıkım yaşadık. Ölümü nedeni hakkında ayrıntı henüz mevcut değil" denildi.

Oyuncu, 'Masterpiece', 'Raised by Wolves', 'The Danish Girl', 'Bright Star' ve 'Beauty and Beast' gibi yapımlarda rol aldı. Adrian Schiller, 2015'te usta oyuncu Meryl Streep ile birlikte 'Suffragette' filminde kamera karşısına geçmişti.