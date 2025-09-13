'Adresi Olmayan Ev', En İyi Film ile ödülü aldı - Magazin haberleri

Dünyadaki ve Türkiye'deki festival başarıları devam eden 'Adresi Olmayan Ev', Tirana European Youth Film Festival (TEYFF)'de 'En İyi Film' ödülünün sahibi oldu. Ödülün gerekçeli kararı, 'güçlü yönetmenliğinden, sürükleyici sinematografi performanslarına ilham vermesi' olarak açıklandı.

Yönetmenliğini Hatice Aşkın'ın üstlendiği 'Adresi Olmayan Ev', 3'üncü Tiran Avrupa Gençlik Film Festivali'nde (Tirana European Youth Film Festival) 'En İyi Film' ödülüne lâyık görüldü. Arnavutluk'ta 15'inci kez prömiyerini yapan film, hafıza, adalet ve toplumsal otorite kavramlarını çarpıcı bir şekilde ele alarak festival jürisini ve izleyicileri derinden etkiledi.

Türkiye, Almanya, Bulgaristan, Polonya, Karadağ, İsveç, Kosova ve İtalya'dan sinema filmlerinin izleyiciyle buluştuğu festivalde, ödül töreni sonrası Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, yönetmen Hatice Aşkın'ı tebrik etti.

Distopik bir dünyada geçen 'Adresi Olmayan Ev', toplumun bireyleri 'dokuz büyük günahla' suçladığı ve bu kişilerden her türlü iz ve hatıranın silindiği bir düzeni anlatıyor.

Başrollerde Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset Paçal, Zeynep Tuğçe Bayat ve Emet Çölgeçen yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini ödüllü isim Feza Çaldıran, yapımcılığını ise Sky Film'den Emre Oskay üstlendi. Agimi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan filmin yönetmeni Hatice Aşkın, festivale katılmaktan duyduğu mutluluğu ve ödül sevincini dile getirdi. Aşkın, festivale katkı sunan tüm katılımcılara ve festivalle olan iş birliği için Yunus Emre Enstitüsü'ne özel teşekkürlerini sundu.