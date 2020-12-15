Birçok kamu kurum ve kuruluş işlerini e-devlet üzerinden halledebiliyor. E-devlet'e vatandaşlar için yeni bir kolaylık daha geldi. Artık açık adresler 9 haneli numaradan oluşacak ve açık adres verilirken tedirginlik ortadan kalkacak. Konuyla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı açıklamalarda bulundu. Peki, adres kodu sorgulama nasıl yapılır?
ADRES KODU SORGULAMA NEDİR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, “Vatandaşlar TC kimlik numarası ve açık adresini söylerken tedirgin oluyor. Bu projeyle 20-66-80-308 diyecek, dokuz rakam bu kadar, ‘adres kodu’ başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok” diyerek kargo ve gönderilerin geri dönmesi, adresi bulamama sorunların tarihe karıştığını ve kodlu adres sisteminde her adresin 9 haneli bir numarası olacağını belirtti. İlk adres kodları da verildi. Adres kodları, sadece kargo gönderilerinde değil, okul kaydı ve internet alışverişi gibi alanlarda da kullanılabilecek.
SİSTEM KAYITLI ADRESE YÖNLENDİRECEK
Kargo, sisteme kayıtlı en güncel adrese yönlendirilecek. Sokak ya da mahalle adı gibi değişiklikler ya da yanlış yazılan bilgiler nedeniyle kargoların geri dönmesi önlenecek. Kişi açık adresini her yerde paylaşmak zorunda kalmayacak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, sistemin uygulamasına ilk olarak PTT Kargo ile başlanacağını açıkladı.
TEST AŞAMASINDA
Henüz test aşamasında olan uygulamaya, zamanla özel kargo şirketleri de dahil edilecek. İnsanlar öğrenen kadar. Adres kodunuzu biliyorsanız adres kodunuzu da yazabiliriz, diye seçenek sunulacak.
ADRES KODLARI NASIL ALINACAK?
Kodlara e-devlet üzerinden erişilecek. Kişi adresini değiştirdiğinde, aynı kodu kullanmaya devam edebilecek.
İnsan, e-devlet kapısından girer adres kodunu öğrenir; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinden TC kimlik numarası ve birkaç doğrulamayla cep telefonuna adres kodu gelebilir. Cep telefonunuzdan belirlediğimiz bir mesajı atarsınız, TC kimlik numaranız kayıtlı olan cep telefonunuza adres kodunuz gelir.
Çocuğunuzu okula yazdırırken artık adres kodunuzu vereceksiniz. Hepsinin altyapısı bitti, tüm dairelerimizin adres kodu var. PTT Kargo kendi ‘web’ ara yüzünü oluşturdu, şu an test çalışmaları devam ediyor. Adres kodu henüz e-Devlet üzerinden açılmadı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinden TC kimlik numarası ve birkaç doğrulamayla cep telefonuna adres kodu gelebilecek.
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