Adra GYO halka arz oluyor! Adra GYO halka arz talep toplama tarihleri belli oldu!
Adra Gayrimenkul halka arz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. SPK'nın onay vermesiyle Adra GYO talep toplama tarihleri de belli oldu. 22,66 TL'den işlem görecek olan Adra GYO halka arzın liderliğini Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürütecek. Bu bağlamda yatırımcıların gözü "Adra GYO halka arz hangi bankalarda var ve kaç lot verir?" sorusuna çevrildi. İşte, Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş halka arz detayları...
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Adra Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. ADGYO hisse adıyla Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Adra GYO halka arz eşit dağıtılacak. Adra GYO’nun halka arz açıklık oranı 25,09% olarak açıklanırken; büyüklüğünün 1,6 milyar TL olduğu belirtildi. Peki, Adra GYO halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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ADRA GYO HALKA ARZ OLUYOR!
Adra Gayrimenkul, halka arz yoluyla 220.000.000 TL olan mevcut sermayesini 73.700.000 TL artırarak 293.700.000 TL’ye çıkaracak. Adra GYO halka arzında ek satış veya mevcut ortak pay satışı olmayacak.
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ADRA GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Adra Gayrimenkul talep toplama tarihleri 14-15 Eylül 2023 olarak belirlendi. Halka arz için talep toplama süresi 2 gün olacağı açıklandı.
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ADRA GYO HALKA ARZ FİYATI
1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Satılacak payların tamamı eşit dağıtılacak.
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ADRA GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?
Şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,6 milyar TL olması beklenirken; Adra GYO’nun halka açıklık oranı ise %25,09 olacak. Toplamda 73,7 milyon adet lot dağıtılması bekleniyor.
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ADRA GAYRİMENKUL (GYO) HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?
Adra GYO halka arzı Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olup yatırımcıların taleplerini iletebileceği bankalar ise şöyledir:
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
İnvestaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Unlu Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
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ADRA GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Yakında Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin katılım endeksine uygun olduğu öğrenildi.