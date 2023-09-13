Adra Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. ADGYO hisse adıyla Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Adra GYO halka arz eşit dağıtılacak. Adra GYO’nun halka arz açıklık oranı 25,09% olarak açıklanırken; büyüklüğünün 1,6 milyar TL olduğu belirtildi. Peki, Adra GYO halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir? İşte, konuya dair ayrıntılar...