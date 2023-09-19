Adra Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklanırken, aracı kurumlar lot dağıtımında bulundu. Adra GYO halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Eylül tarihleri arasında alındı. Adra GYO'nun halka arz büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklandı. Peki, "Adra Gayrimenkul kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek?" İşte BİST100 ile Adra GYO'nun borsada işlem göreceği tarih...