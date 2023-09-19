Adra GYO halka arz sonuçları! Adra Gayrimenkul kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Adra GYO halka arz talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Adra Gayrimenkul 1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat ile satışa sunuldu. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Adra GYO'nun borsada işlem göreceği tarih ve lot dağıtım sayıları yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Adra GYO halka arz sonuçları lot dağıtım sayıları ve ADGYO' hisse adıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'ında işlem göreceği tarih...
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Adra Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklanırken, aracı kurumlar lot dağıtımında bulundu. Adra GYO halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Eylül tarihleri arasında alındı. Adra GYO'nun halka arz büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklandı. Peki, "Adra Gayrimenkul kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek?" İşte BİST100 ile Adra GYO'nun borsada işlem göreceği tarih...
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ADRA GYO SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Adra Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı. Yatırımcılara 34 lot dağıtım yapıldı.
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ADGYO NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Adra GYO'nun Borsa İstanbul'da 20 Eylül Çarşamba günü işlem görecek.
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ADRA GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Adra Gayrimenkul talep toplama tarihleri 14-15 Eylül tarihleri arasında alındı.
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ADRA GYO HALKA ARZ FİYATI
1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.
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