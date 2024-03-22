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        Haberler Dış Yazar Adnan Şenses kaç yaşında öldü? Adnan Şenses kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Adnan Şenses kaç yaşında öldü? Adnan Şenses kimdir?

        Adnan Şenses; albümleri, 45'lik plakları ve filmografisiyle tanınan ve sanat dünyasında sevilen bir isimdir. Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen adı anılmaya devam eder. Peki Adnan Şenses ne zaman öldü, neden öldü ve hayatı nasıldı? İşte cevabı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 13:10 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:14
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        Adnan Şenses kaç yaşında öldü?
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        ADNAN ŞENSES KİMDİR?

        Hayranları “Adnan Şenses kimdir?” sorusunu yoğun olarak sorar. Şenses’in asıl adı Adnan Ertuğran’dır. 21 Ağustos 1935 yılında Bursa’da dünyaya gözlerini açan Şenses, Türk şarkıcı ve oyuncudur. Bursa Mudanya ilçesi Trilye Köyü’nde doğmuştur. Babası Muhsin, annesi Emine olan Adnan Şenses, 5 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelmiştir.

        Sanatçının babası subaydır ve görevi nedeniyle Ankara’ya taşınırlar. Burada eğitim hayatına başlayan sanatçı, Ankara İsmet İnönü İlkokulu mezunudur. Tahsilini devam ettirmek için İstanbul’a taşınırlar ve burada Karagümrük Ortaokulu’nu okur. Daha sonraki yıllarda ailesinin isteği ve yönlendirmesiyle marangozlukla ilgilenmeye başlar. Ancak onun aklında küçük yaşlarından beri müzik vardır.

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        ADNAN ŞENSES’IN HAYATI KARİYERİ ile NASIL KESİŞTİ?

        Adnan Şenses, 1956’da çevresinin sesine olan ilgisini fark eder. Bu doğrultuda müzik hayatına atılmak için ailesinin yanından kaçar ve Beyoğlu’na gelir. Burada dönemin ünlü organizatörleri vardır. Bunlardan biri olan Hasan Oktay ile tanışır. Ancak sesini beğenmeyen “Tikofiş” lakaplı Hasan Oktay, kendisini büroda çay ve temizlik işlerine bakması için işe alır.

        Bursa Gemlik’te Atlas Sineması’nda düzenlenmiş olan bir konsere Sabite Tur’un geç kalması üzerine seyirciyi oyalamak üzere sahneye çıkar. Burada çok beğenilir ve profesyonel olarak sahne almanın kapılarını aralar. Adnan Şenses, ilk musiki derslerini Suzan Yakar Rutkay’dan almıştır.

        ADNAN ŞENSES KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

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        Adnan Şenses kaç yaşında öldü?” sorusunun yanıtı 78’dir. Şenses, 25 Aralık 2013 tarihinde tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir.

        ADNAN ŞENSES NEDEN ÖLDÜ?

        Aklınızdan “Adnan Şenses neden öldü?” sorusu geçiyor olabilir. Şenses, mide kanseri tedavisi görmek üzere hastanede yatarken solunum yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yummuştur. Cenazesi için Teşvikiye Camii’nde namaz kılınan sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir.

        ADNAN ŞENSES DİSKOGRAFİ

        • 1980- Adnan Şenses- İnci Şanlı
        • 1981- 25. Sanat Yılı
        • 1981- Süper
        • 1982- Almanya Hatıralarım
        • 1983- Yansın Bu Dünya
        • 1984- Gönlüm ve Ben
        • 1984- Adnan Şenses- Kamuran Akkor
        • 1984- Gönlümde İsyan
        • 1987- İsyan Ederim
        • 1994- İlk Defa Ağladım
        • 1992- Senede bir Gün
        • 1993- Gözümün Bebeği
        • 1994- Dokunmayın Bana
        • 1994- Şüphe
        • 1994- Dönme Sevgilim
        • 1195- Senin Olmaya Geldim
        • 1995- Yağmur Gözlüm
        • 1996- Nasihat
        • 1997- Sensizliği Taşıyamam
        • 2000- Elvada
        • 2004- Sen İstemesen de
        • 2006- Adnan Şenses Klasikleri
        • 2013- Adnan Şenses bir Efsanedir

        ADNAN ŞENSES FİLMOGRAFİSİ

        • 1960- Fakir Şarkıcı
        • 1961- Gönlüm Yaralı
        • 1961- Minnoş
        • 1961- Ümitsiz Bekleyiş
        • 1962- Şoförün Aşkı
        • 1963- Avare Şoför
        • 1963- Şoförün Kısmeti
        • 1964- Anlatamam Utanırım
        • 1964- On Korkusuz Adam
        • 1964- Şu Kızların Elinden
        • 1965- Dağ Çiçeği
        • 1965- Melek Yüzlü Caniler
        • 1965- Şıngırdak Melahat
        • 1966- Boğaziçi Şarkısı
        • 1966- Çılgın Gençlik
        • 1966- Seni Bekleyeceğim
        • 1970- Çileli Bülbül
        • 1971- Senede bir Gün
        • 1972- Cesurlar
        • 1972- O Ağacın Altında
        • 1973- Elbet bir Gün Buluşacağız
        • 1974- Eski Kurtlar
        • 1975- Ah Nerede Vah Nerede
        • 1977- Beyaz Kuş
        • 1977- Yansın Bu Dünya
        • 1978- Avare
        • 1981- Ağla Gözlerim
        • 1984- Gönlüm ve Ben
        • 1985- Çalınan Hayat
        • 1985- Dönme Sevgilim
        • 1986- Karım Beni Aldatırsa
        • 1986- Sonsuz Aşk
        • 1989- Taş Plaktan Bugüne
        • 1993- Lunapark
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