Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat son yolcuğuna uğurlandı - Galatasaray Haberleri

        Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat son yolcuğuna uğurlandı

        Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:15 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İbrahim Polat son yolcuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İbrahim Polat'ın cenaze namazı, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı.

        Namaza, Adnan Polat ve Polat ailesinin yanı sıra eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Faruk Süren, eski yöneticilerden Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, İstanbul Valisi Davut Gül, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, sanatçı Orhan Gencebay'ın da olduğu siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

        Polat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Afyonkarahisar'da feci kaza: Bir aile yok oldu
        Afyonkarahisar'da feci kaza: Bir aile yok oldu
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Harris bir haftada 200 milyon dolar bağış topladı
        Harris bir haftada 200 milyon dolar bağış topladı
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Fethiye'de iki bot çarpıştı: Genç kadından acı haber!
        Fethiye'de iki bot çarpıştı: Genç kadından acı haber!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Habertürk Anasayfa