Adnan Erkan, Konyaspor TV'ye ligin ilk 3 haftası, kaleci ve stoper transferleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Takımın başına teknik direktör İsmail Kartal'ın gelmesiyle oyun anlayışında bir değişikliğe gidildiğini belirten Erkan, şöyle devam etti:
"İsmail hocanın gelmesiyle pasa dayalı oyun anlayışımız kendini antrenmanlarda göstermeye başladı. Buna yatkın oyuncu grubumuz vardı. Topun bizde kaldığı bu sistem, önce Gençlerbirliği ardından Beşiktaş ve son olarak Denizlispor maçında kendini gösterdi. Bir arada oynamaya alışkın oyuncu topluluğu ile takım savunmasını çok iyi yaptık. Pas oyununu iyi oynadığımız için rakip daha çok koştu, mücadele etti. Biz ise diri kaldık. Her geçen maç moral ve motivasyonumuzun yükselmesi ve iyi futbol oynamamız ilk üç maç sonunda lige iyi bir başlangıç yapmamızı sağladı. Şu an gelinen noktada iki deplasmanda rakiplerimize karşı yenilmeden ve gol yemeden gelmişiz, içeride Beşiktaş'ı çok net bir oyun ve skor ile geçmişiz."
"FAVORİYİZ"
Erkan, milli takımdaki futbolcularının da çalışmalara katılmasıyla Yeni Malatyaspor maçına favori olarak çıkacaklarını vurguladı.
Takımın kaleci transferlerine ilişkin ise Erkan, şunları söyledi:
"İsmail hocamızın gelmesiyle ona yöneltilen bir soru üzerine kendisi Serkan'ı tekrar takıma kazandırabileceğimizi söyledi. Yönetimimiz de her olayda olduğu gibi hocamızın arkasında durarak Serkan'a böyle bir şans tanıdı. Gelinen süreçte arada kırılmış bir fay hattı olduğu hissedildi. Bunun ilerleyen haftalarda önümüzde bir sıkıntı oluşturmaması için transfer döneminin bitimine dört beş gün kala kendisine takım bulması tebliğ edildi. Şu an Serkan için alınan karar; eğer bir takım bulsaydı gitmesi için kolaylık sağlanacaktı. Gidemediği takdirde de devre arasına kadar Serkan'ın takımdan ayrı olarak antrenmanlarına devam etmesi ve devre arasında da takımdan ayrılması yönünde bir plan yapıldı."
"TAKIMIN STOPER SIKINTISI YOK"
Ayrıca takımın bir stoper sıkıntısı yaşamadığını kaydeden Adnan Erkan, "İsmail hocamız gelmesiyle verdiği raporda, sol kenar ve santrfor istediğini iletti. Bu haklı bir istekti. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Yönetimimiz ve hocamız konuştuktan sonra Kravets transferi gerçekleşti. Aynı zamanda sol kanat için çalışmalarımız oldu. Hatta biletine kadar anlaşma şartları oluşmuştu ki bizi çok üzen Anicic sakatlığı oldu. Bu bizim bütün planlarımızı bozdu. Bugün hocamız, yönetimimiz ve bizler Ahmet Çalık'ın aramızda olmasından çok memnunuz. Ümit ediyorum ki taraftarlarımız da maçlarda gördüğünde Ahmet Çalık'ın aramızda bulunmasından memnun olacak. Şu an stoper sıkıntısı görmüyoruz." şeklinde konuştu.
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