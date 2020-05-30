Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacağını ve ateşi 38 dereceyi geçenlerin sağlık kurumlarına yönlendirileceğini açıkladı.

Gül yaptığı açıklamada, "Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek." dedi.