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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adliyeden firar eden şüpheli inşaatta yakalandı | Son dakika haberleri

        Siirt’te adliyeden firar eden şüpheli, inşaatta saklanırken yakalandı

        Siirt'te yargılandığı dosya nedeniyle götürüldüğü adliyede avukatıyla görüştükten sonra firar eden şüpheli, yakındaki bir inşaatta saklanırken, polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 23:17 Güncelleme: 08.07.2024 - 23:17
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        Adliyeden firar eden şüpheli inşaatta yakalandı
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        Siirt'teki olay, akşam saatlerinde Siirt Adliyesi’nde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli, yargılandığı dosya nedeniyle sevk edildiği adliye binasında, avukatıyla görüşmesinin ardından firar etti.

        Kaçan şüpheliyi fark eden polis ekipleri, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şüphelinin, yakınlarda bulunan bir inşaata saklandığı tespit edildi. İnşaat etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin ortaya çıkması için havaya silahla ateş açtı. Şüpheli, yapılan arama sonucu bulunarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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