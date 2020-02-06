06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da tartıştığı arkadaşı Sinan Özkan'ı (32) öldüren tutuklu sanık Ömer Dokuz'un (39),yargılandığı davanın duruşmasının görüldüğü adliyede taraflar birbirine girdi, cinayet sanığına kurulan pusuyu polis önledi.
DHA'nın haberine göre, Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde geçen yıl temmuz ayında, kafede oturan Ömer Dokuz ile arkadaşı Sinan Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Dokuz, belinden çıkardığı tabanca ile Özkan'a ateş etti. Karnından yaralanan Sinan Özkan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Dokuz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öldürülen Sinan Özkan
POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ
Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Adam öldürmek' suçundan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ömer Dokuz'un yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşma salonunda, savunmasını yapan Dokuz ile öldürülen Özkan'ın yakınları arasında gerginlik yaşandı.
Tansiyonun artması üzerine polis ekipleri, taraf yakınlarını salon dışına aldı. Ancak duruşma salonunda yaşanan gerginlik, adliye koridorlarına da taştı. Tarafların yakınları birbirine girerken, olayları kontrol altına almaya çalışan polis ekiplerine maktulün yakınları güçlük çıkardı. Uyarılara rağmen direnen grup, biber gazı kullanılarak bina dışına çıkarıldı.
SANIĞA KURULAN PUSUYU POLİS ÖNLEDİ
Bursa Adliyesi'nde görevli bir polis memuru, üst katın penceresinden arka bahçeye baktığında, cezaevinden gelen park halindeki ring araçlarının yanında gizlenmeye çalışan bir kişiyi fark etti. Maktulün yakını olduğu öğrenilen B.Ö., Adliye Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.Ö.'nün üzerinden diş fırçalarına jilet bantlanarak yapılmış bıçak benzeri 3 kesici alet çıktı.
Şüphelinin, tutuklu sanık Ömer Dokuz'u öldürmek için sabah saatlerinde duruşma salonu ile adliye çevresinde keşif yaptığı belirlendi. X-ray cihazlarında görüntülenmemeleri için diş fırçalarına jiletleri koyarak sabitlediği anlaşıldı. X- ray cihazından geçemeyeceğini anlayan B.Ö.'nün adliye binasının arka tarafında bulunan duvardan atlayıp, cezaevi araçlarının park edildiği yere saklandığı saptandı. B.Ö'nün adliyede polise verdiği ifadede, sanığı öldürmek için plan yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. B.Ö, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bu arada, mahkemede koridorlarında çıkan arbedeyle ilgili maktulün yakınlarından 4 kişi de gözaltına alındı.
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