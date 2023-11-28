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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Sahte savcı yakalandı... - Haberler

        Şanlıurfa Adliyesi'nde yakalanan "Sahte savcı" tutuklandı

        Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentte adliyeye giden ve sahte kimlikle kendisini savcı olarak tanıtıp cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:31
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        Adliyede sahte savcı yakalandı!
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        Sahte kimlikle kendisini savcı olarak tanıtıp cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan zanlı, Şanlıurfa Adliyesi'nde yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre A.P. isimli şüpheli, kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak geldiği Şanlıurfa Adliyesi'nde cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu.

        Cezaevi savcısıyla görüşmesinde kendisini Ankara'da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.P, ceza infaz kurumunda olan dayısı M.K'nın işlemlerini hızlandırıp hızlandıramayacağını sordu.

        Cezaevi savcısı, hareketlerinden şüphelendiği A.P'den kimliğini göstermesini isteyerek, görevine dair detaylar öğrenmek istedi.

        Sahte kimliği gösteren şüphelinin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine cezaevi savcısı, başsavcılığa bildirdi. Yapılan araştırmada, A.P'nin sahte kimlik kartı kullandığı tespit edildi.

        Adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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        #son dakika
        #Şanlıurfa
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