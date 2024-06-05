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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adliyede dehşet! 3. kattan kendini attı - Adana son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Adliyede dehşet! 3. kattan kendini attı!

        Adana'da, uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan 35 yaşındaki Oktay Güleryüz, yargılanmak üzere getirildiği adliyede, kelepçeli halde güvenlik güçlerinden kurtularak 3'üncü kattan merdiven boşluğuna atlayarak intihar etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 09:49 Güncelleme: 05.06.2024 - 09:51
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        Adliyede dehşet! 3. kattan kendini attı!
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        Adana'da olay, Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki adliyede meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Güleryüz (35) polis tarafından narkotik suçundan yakalandı.

        'UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN' ADLİYEYE GETİRİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

        3. KATTAN KENDİNİ MERDİVEN BOŞLUĞUNA ATTI

        Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde duruşmaların devam ettiği sırada Güleryüz, kelepçeli halde rağmen güvenlik güçlerinden kurtulup 3'üncü kattan merdiven boşluğuna atladı. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri Güleryüz'ün öldüğünü belirledi.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Güleryüz'ün cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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