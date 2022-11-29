Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da adliye önünde bıçaklı, baltalı kavga: Yaralılar var - Güncel haberler

Adıyaman'da adliye önünde bıçaklı, baltalı kavga: Yaralılar var

Adıyaman'da, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen iki akraba ailenin fertlerinin adliye önündeki karşılaşması kanlı bitti. Taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı, baltalı kavgaya dönüştü. Polisin havaya uyarı ateşi yaparak ayırdığı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı

Giriş: 29.11.2022 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman'da adliye önünde bıçaklı, baltalı kavga: Yaralılar var - Güncel haberler
DHA

Adıyaman'da, adliye önünde karşılaşan husumetli iki akraba akraba tartışması, bıçaklı, baltalı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki adliye binası cephesi meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden ana hatları alacak olan meselesi nedeniyle husumet bulunan iki akraba akraba fertleri, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve baltaların kullandığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, uyarılara rağmen ayrılmayan tarafları havaya ateş ederek uzaklaştırdı.

Kavgada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek gözaltına alındı.

Polis ekipleri ise olaya karıştığı belirtilen 7 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Iğdır'da yurt inşaatındaki göçükte 1 işçi öldü
Iğdır'da yurt inşaatındaki göçükte 1 işçi öldü
Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı
Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı
Adana'da kimya fabrikasında korkutan yangın
Adana'da kimya fabrikasında korkutan yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.