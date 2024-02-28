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        Haberler Gündem Adliye Çalışma Saatleri Ve Günleri: Adliye Hafta İçi Kaça Kadar Açık? Hafta Sonu Kapalı Mı?

        Adliye Çalışma Saatleri Ve Günleri: Adliye Hafta İçi Kaça Kadar Açık? Hafta Sonu Kapalı Mı?

        Adli işlemleri olan vatandaşlar tarafından Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren adliyelerin çalışma saatleri merak edilmektedir. Binlerce vatandaş işlemlerini adliyeye giderek tamamladığından dolayı güncel çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek istemektedirler. Adliye çalışma saatleri ve günleri: Adliye hafta içi kaça kadar açık? Hafta sonu kapalı mı? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:24
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        Adliye Çalışma Saatleri Ve Günleri
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        Adliyelerin geniş bir görev ve sorumluluğu bulunduğundan dolayı adliyelerdeki işlem yoğunluğu da bir o kadar fazladır. Hukuksal işlemlerin gerçekleştiği adliyelerin çalışma saatleri, işlemlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından çokça araştırılmaktadır. Adliye hafta sonu açık mı, adliye öğle arası, adliye saat kaçta kapanıyor, adliye çalışma saatleri çağlayan nedir? İşte, merak edilen detaylar.

        Adliye Hafta Sonu Açık Mı?

        Adli işlerin takibi için pek çok vatandaş adliyelerin yolunu tutmaktadır. Hukuksal işlemlerin eksiksiz ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan bu kurumların çalışma saatleri en merak edilen konular arasında yer almaktadır. Özellikle hafta içi yoğun bir iş temposuna sahip olan bireyler hafta sonu bu kurumların açık olup olmadığı noktasında araştırma yapmaktadır. Adliyeler devlet kurumları olduğu için çalışma saatleri de devlet kurumlarına endekslidir. Yani hafta sonu vatandaşlara hizmet sağlamamaktadır.

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        Adliye Öğle Arası

        Adliyelerin mesai saatleri kadar merak edilen bir diğer konusu da öğle arasının olup olmadığıdır. İşlemlerini eksiksiz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar öğle arasına denk gelmemek için genellikle mesai saatlerini sorgulatmaktadır. Devlet kurumu olan adliyelerin öğle arası bulunmaktadır. Öğle arası tatili 12.00 ile 13.00 arasında yapılmaktadır. Bu zaman aralığında adliye vezneleri işlem kabul etmemektedir. Ancak günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte kurumsal işlemler internet üzerinden kısa sürede halledilebilmektedir. E-Devlet üzerinden, kuruma gitmeye gerek kalmadan adli işlemlerinizi halledebilirsiniz. Şayet işlemleriniz uygulama üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmeniz önerilir.

        Adliye Saat Kaçta Kapanıyor?

        Adliyelerin de tıpkı diğer devlet kurumları gibi belirli bir mesai saatleri vardır. Bu mesai saatlerinin dışına çıkamadıklarından dolayı, işlemler mesai bitimiyle sonlanmaktadır. Bu sebeple birkaç dakikadan bir şey olmaz diye hareket etmemenizi, hatta işlemlerinizi gerçekleştirmek için erken gitmenizi öneririz. Sabahın erken saatleri ve öğleden sonra adliyeye gitmek için en uygun saatlerdir. Adliye mesai saatlerin önceden bilinmesi, vatandaşın işlemleri için ayıracağı vaktin en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Adliyeler saat 08.30’da mesaiye başlamaktadır. Yani adli işlemlerinizi halletmek için mesai saatinde orada olabilirsiniz. Adliyelerde öğle tatili 1 saatlik bir süreyi kapsamaktadır. Öğle tatili 12.00 ile 13.00 arasındandır. Öğle tatilinin bitimiyle birlikte mesai 17.00’ye kadar devam etmektedir. 17.00’de ise mesai bitimiyle birlikte vezneler işlem almayı sonlandırmaktadır. Ancak sıra olabileceğinden dolayı kapanış saatine yakın bir saat diliminde gelmeniz işlemlerinizi sekteye uğratabilir. Günün erken saatlerinde adliyeye gelmeniz işlemlerinizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmeniz açısından daha doğru olacaktır.

        Adliye Çalışma Saatleri Çağlayan Nedir?

        Çağlayan Adliyesi, İstanbul’un şişli ilçesinde yer almaktadır. Bulunduğu konum itibariyle, ulaşım kolay ve rahat sağlanmaktadır. İcra ya da farklı konularda işlemleri olan vatandaşlar, öğle saatleri dışında işlemlerini halledebilir. Şişli’de bulunan Çağlayan Adliyesi, tıpkı diğer adliyeler gibi hafta sonu hizmet vermemektedir. Hafta içi mesai saatleri kapsamında ziyaret edilmesi mümkündür. İstanbul Şişli'de yer alan Çağlayan Adliyesi'nin saat 08.30 itibariyle mesaiye başlamaktadır. 12.00 ile 13.00 saatleri arası öğle tatili kapsamındadır. Öğle arasında herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Öğle arasından sonra adliye, saat 17.00’ye kadar açıktır.

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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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