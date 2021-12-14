Adliye binası, sokak kedisi Ziya'nın yuvası oldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde adliye çalışanlarının sahiplendiği "Ziya" adlı sokak kedisi, kurumun ayrılmaz bir parçası oldu.
AA'nın haberine göre geçen yıl geldiği Germencik Adliyesi önünden ayrılmayan kedi yavrusu, buradaki çalışanlar tarafından sahiplenildi.
Tüm personelin yakından ilgilendiği ve Ziya adı verilen kedinin ihtiyaçları da yine buradaki görevliler tarafından karşılanıyor.
Savcı ve katiplerin odasından ayrılmayan, zaman zaman sandalye ya da dosyaların bulunduğu raflara çıkan Ziya, adeta adliyenin maskotu haline geldi.
Ziya'nın birçok ihtiyacıyla yakından ilgilenen Asliye Ceza Mahkemesi katibi Ali Mermer, adliye dışından gelenlerin de kediyi beslediğini söyledi.
İlk zamanlar kediyle çok zaman geçirdiğini aktaran Mermer, "Birçok gün kucağımda uyuttum. O yüzden bana bayağı alıştı. Koltukta çoğu zaman onunla birlikte oturuyoruz. Onun için ofiste yatacak yer yaptık, ona polar serdik. Orada da yatıyor. Çok da temiz, peşimden ayrılmıyor. Perşembe günleri Ziya'nın balık günü, onun dışında da mama veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Mermer, adliye çalışanlarının kediyle yakından ilgilendiğini belirterek, dışarıda uzun süre kaldıklarında Ziya'yı merak ettiklerini sözlerine ekledi.
"BURADA RAHAT VE ÖZGÜR"
Germencik Cumhuriyet Savcısı Ozan Oğuz da Ziya'nın adliyenin maskotu haline geldiğini, dışarıda üşüdüğü zaman içeriye geldiğini söyledi.
Hayvanın burada olmasını yadırgayan kimsenin olmadığını ifade eden Oğuz, "Herkes çok olumlu bakıyor. Biz Ziya'yı çok seviyoruz. Çok sıcakkanlı, rahatça geliyor, koltukta uyuyor. Bir süre sonra çekip gidiyor. Burada rahat ve özgür" diye konuştu.
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